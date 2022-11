Hospital Moacyr do Carmo inaugura 26 novos leitos - Divulação

Publicado 31/10/2022 19:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou 56 novos leitos de enfermaria, instalados no segundo andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Inaugurado no dia 13 de setembro de 2008, o hospital, que completou 14 anos, foi a primeira unidade municipal de saúde do estado a oferecer serviços de ressonância magnética e diagnóstico por imagem. Os 56 novos leitos entregues fazem parte do grande pacote de obras de reforma geral da unidade hospitalar, com o apoio dos governos estadual e federal.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do Deputado Estadual Rosenverg Reis, vereadores, gestores e colaboradores do município. Em sua fala, o prefeito Wilson Reis reforçou o trabalho da gestão municipal para levar o melhor serviço de saúde à população.

“O município de Duque de Caxias vive um momento de crescimento, com obras acontecendo por todos os distritos. Na área de saúde temos superado outros municípios da Baixada Fluminense, com a construção de novas unidades, como Hospital do Coração, e reformas de tantas outras. Tudo isso é graças às parcerias firmadas pela gestão municipal, com o apoio dos governos Estadual e Federal”, ressaltou o prefeito Wilson Reis.



Dra. Vanessa Vasques Leal de Castro, diretora-geral do Hospital Moacyr do Carmo, era só felicidade por ver toda a transformação pela qual passa a unidade. Além da entrega dos 56 leitos cirúrgicos do segundo andar, o HMMRC também ganhou a reforma total do primeiro andar, com mais 56 leitos à disposição da área clínica. As obras não param, seguindo para o terceiro e o quarto andares, onde em breve serão entregues mais 112 leitos novos. Com a obra finalizada, o Hospital vai disponibilizar um total de 224 leitos para atender aos pacientes clínicos e cirúrgicos.

“Estamos muito felizes com as reformas realizadas pela Prefeitura, que já entregou dois andares totalmente novos, ampliando o número de leitos na unidade. O segundo andar está sendo entregue hoje, com 56 leitos, sem contar os extras que podem ser adaptados, tudo novinho para receber os nossos pacientes”, destacou Dra. Vanessa Vasques.



O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo é referência em atendimento na Baixada Fluminense. O local recebe pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro, inclusive da capital. O trabalho desenvolvido pela equipe médica teve grande destaque, especialmente a partir de janeiro de 2017, quando a Prefeitura deu início aos mutirões de cirurgias, que reduziram muito o tempo de espera dos pacientes pelos procedimentos. Nos últimos dois anos, o hospital tem recebido um grande volume de investimentos dos governos municipal e estadual, que garantiram a melhoria nos equipamentos e a reforma do quarto andar da unidade.

O hospital realiza uma média de 1.000 cirurgias por mês, recebendo um fluxo de milhares de pacientes mensalmente. O hospital dispõe também de um moderno Centro de Imagens, que fez em torno de 22 mil exames/mês, dentre eles Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Ecodoppler, Endoscopia, Colonoscopia, Ecocardiograma e Radiografias. É o único hospital da região metropolitana a realizar tomografia computadorizada com sedação em crianças. A UPA Beira Mar, unidade de emergência do Hospital, chega a atender uma média de 10 mil pessoas por mês, vindas dos municípios da Baixada Fluminense e todo o Rio de Janeiro.



