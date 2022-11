Chuva em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 01/11/2022 20:44

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, por causa da previsão de chuvas de moderada a forte nesta terça-feira (01), e a partir da madrugada de quarta-feira, o município entrou em estágio de Monitoramento. Nas últimas horas foi registrada apenas uma ocorrência de queda de muro, sem vítimas, no bairro Parque Império, no segundo distrito.

O órgão, devido as condições do solo saturado em algumas localidades, pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.