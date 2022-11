Duque de Caxias realiza evento 'Dia no Parque' da Taquara - Divulgação

Duque de Caxias realiza evento 'Dia no Parque' da TaquaraDivulgação

Publicado 01/11/2022 20:55

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, através do setor de Biodiversidade, promoveu a 9ª Edição do Projeto "Dia no Parque", com atividades voltadas para comemorar o mês das crianças.



A Expo Curumim & Cunhatã ofereceu aos visitantes oficinas de pintura e cupcake, circuito de psicomotricidades, contação de história, cama elástica e trilhas ecológicas para toda a família. Com exposição de artesanatos, gastronomia, moda e produtos diversos, produtores locais tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos.



O evento acontece todo último sábado do mês, no Parque Natural Municipal da Taquara, com programação para toda família.