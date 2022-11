Papai Noel chega ao Caxias Shopping dando início à temporada de Natal - Divulgação

Papai Noel chega ao Caxias Shopping dando início à temporada de NatalDivulgação

Publicado 03/11/2022 20:59

Duque de Caxias - Para celebrar a data mais esperada do ano, o Caxias Shopping abre os festejos natalinos, neste sábado, 5 de novembro, com uma programação imperdível, cheia de atrações gratuitas para toda a família e, é claro, a tão aguardada Chegada do Papai Noel.

Este ano, a decoração temática será inspirada no “Natal Encantado dos Cogumelos”. O espírito natalino estará presente já na área externa do shopping, onde os clientes serão recebidos com um cenário instagramável com uma estrela cadente gigante, com 8 metros de comprimento, e um corredor instagramável na passarela de pedestres, iluminado por seis arcos com LEDs e estrelas.

Na decoração interna, destaque para a tradicional árvore gigante com 9m de altura, localizada na praça principal, ambientada com muitas luzes e elementos do bosque encantado, como cogumelos, folhagens, pinhas, casinhas de passarinhos, esquilos, duendes, entre outros. A decoração traz, ainda, espaços instagramáveis que vão garantir cliques divertidos para compartilhar nas redes sociais, como o cogumelo gigante, a simpática joaninha e o banco tronco de árvore.

Programação Natalina

No sábado, a celebração vai começar às 14h, na Praça de Alimentação, com apresentações de dança em parceria com a Academia Adriana Miranda. Às 15h, os pequenos vão poder participar de diversas atividades recreativas e interagir com personagens natalinos, que farão um animado desfile itinerante pelos corredores do shopping.

Às 16h30, um dos destaques da festa será a apresentação da Orquestra Infantil do Instituto Zeca Pagodinho, formada por cerca de 70 crianças e jovens da região de Xerém, em Duque de Caxias, que participam do Viva Xerém!, projeto socioeducativo de formação através da educação artística, em especial, música de concerto, que neste ano completa 10 anos de existência. O programa da apresentação inclui Orquestra de Sopros, Coro e Camerata de Cordas Dedilhadas e Percussão, com repertórios que vão de músicas do Folclore Brasileiro até canções de grandes expoentes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil.

Ainda, às 18h, um incrível Show de Mágica vai encantar e surpreender crianças e adultos com divertidos truques e brincadeiras.

Após as apresentações, às 18h50, o Bom Velhinho chegará ao Caxias Shopping e vai saudar o público no palco montado especialmente para ele na Praça de Alimentação, dando início a uma temporada de muita magia e encantamento.

O Papai Noel vai receber a criançada para tirar a tradicional foto em seu trono, que estará posicionado ao lado da grande árvore. Em todo o mês de novembro, o Bom Velhinho estará disponível para fotos de domingo a sexta, das 13h às 21h; e sábados, das 10h às 22h. Em dezembro, os horários serão de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos, das 13h às 21h. A imagem impressa em formato 10x15 sai por apenas R$ 30. Além da foto, o cliente pode levar para casa sua imagem estampada em camiseta, azulejo, caneca, calendário, porta-treco, prato e enfeites de árvore personalizados em formato de estrela ou bola de Natal, cujos valores devem ser consultados no local.

A novidade deste ano será o ‘Trono Pet’, espaço para que os clientes também possam fazer fotos dos seus pets no cenário natalino.

“A inauguração do Natal no Caxias Shopping é sempre muito aguardada pelo público e, para esta temporada, preparamos uma festa especial com diversas atrações para toda a família. Até dezembro, estaremos totalmente conectados ao espírito natalino, promovendo a união das famílias e proporcionando momentos memoráveis a todos. Ainda, preparamos muitas surpresas, como promoções e ações solidárias, que vão tornar a data ainda mais especial”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.