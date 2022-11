Idosa foi levada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiu - Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2022 20:42

Duque de Caxias - Na próxima segunda-feira, 07 de novembro, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará início à programação voltada para a campanha Novembro Azul no município. O evento, que acontece às 9h30 no estacionamento do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), é uma iniciativa do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), com o apoio da direção e colaboradores do HMAPN e da Fundec.



Tendo como tema central “O homem que se cuida é um homem de atitude”, o público terá acesso a diversos serviços gratuitos, destinados à prevenção e cuidado à saúde do homem:

- Orientação médica e nutricional (importância da alimentação saudável na prevenção do câncer de próstata);

- Solicitação de PSA e outros exames;

- Atendimento com Serviço Social (orientação sobre vasectomia);

- Teste de Glicemia;

- Aferição de Pressão Arterial;

- Corte de cabelo.



Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata e para alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido, por causa do dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O câncer de próstata é a segunda doença maligna mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. A boa notícia é que, quando diagnosticado ainda em fase inicial, isto é, restrito aos limites da próstata, a probabilidade de cura fica acima de 90%. Por isso, o mês de novembro é dedicado a relembrar os homens sobre a importância do exame de rotina.



A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias informa que outras ações da campanha estão programadas para acontecer no decorrer do mês de novembro, nas unidades da rede municipal de saúde.