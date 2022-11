Susana Naspolini, jornalista de 49 anos que morreu vítima de câncer - Divulgação

Susana Naspolini, jornalista de 49 anos que morreu vítima de câncerDivulgação

Publicado 04/11/2022 17:17

Duque de Caxias - A nova creche a ser entregue à população pela Prefeitura de Duque de Caxias, localizada no bairro de Campos Elíseos, 2º distrito, atenderá 150 crianças, de dois a quatro anos de idade. Ela receberá o nome da jornalista e escritora Susana Naspolini, falecida em 25 de outubro, vítima de câncer.

Creche em Caxias vai homenagear Susana Naspolini Divulgação

“Susana era uma das repórteres mais populares do Rio de Janeiro, conhecida pela alegria com que realizava seu trabalho e principalmente pela interação sincera com a população em geral nas suas reportagens, além da prestação de serviço para toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentando os problemas locais das comunidades e cobrando pela solução deles. Esta homenagem que oferecemos a ela e toda a sua família é mais que merecida”, afirmou o Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.



A secretária de Educação, Profª Roseli Duarte, também destacou a grande relevância da homenagem feita à repórter.

Creche em Caxias vai homenagear Susana Naspolini Divulgação

“A empatia de Susana, aliada ao seu bom humor e leveza, deram um tom inédito na forma de reivindicar melhorias para a população. Seu legado é de acolhimento, respeito e esperança. Legado este que se relaciona diretamente com a premissa educacional que certamente frutificará no chão desta creche”. Ocupando uma área de mais de 240 m², a creche ficará localizada na esquina da Avenida Actura com Rua do Quintal. Haverá brinquedoteca, berçário, fraldário, lactário, espaço para amamentação e solário. Terá também refeitório, horta própria e pátio coberto.