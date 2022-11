Vacinação contra o HPV está disponível para meninas entre 9 e 14 anos, e meninos de 11 a 14 anos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vacinação contra o HPV está disponível para meninas entre 9 e 14 anos, e meninos de 11 a 14 anosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/11/2022 17:35

Duque de Caxias - Seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando a vacinação contra meningite ACWY e HPV para grupos de adolescentes no município. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacina meningocócica ACWY será ofertada temporariamente para adolescentes não vacinados, na faixa etária de 11 a 14 anos. Sobre o imunizante que previne contra o HPV, o mesmo está sendo disponibilizado para o grupo formado por meninos de 9 a 14 anos, entrando de forma permanente no calendário de vacinação nacional.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra meningite está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos, mas, até junho de 2023, adolescentes de 13 e 14 anos de idade também poderão se vacinar. A ampliação tem como objetivo reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe. No caso do HPV, a ampliação incluiu meninos de 9 e 10 anos. Com isso, a vacinação passa a contemplar meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos de idade.

A vacinação contra a Meningite ACWY e o HPV acontece, de segunda a sábado, nas seguintes unidades de saúde:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro), de segunda a sexta, das 8h às 16h.

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém), de segunda a sexta, das 8h às 15h.

* Unidades Pré Hospitalares (UPH):

Segunda a sexta, das 8h às 16h – Sábado, das 07h às 11h

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

- UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

*Unidades da rede de Atenção Primária (UBS e ESF)

Segunda a sexta, das 8h às 16h

- 1º Distrito

ESF Beira Mar l e ll

ESF Parque Felicidade

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Jardim Gramacho lV

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu

ESF Vila São Luiz

UBS José de Freitas

UBS Alaíde Cunha

UBS Fátima de O. Thomaz - Jardim Leal

UBS Sarapuí

- 2º Distrito

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança

ESF Pilar l e ll

ESF São Bento

UBS Antônio Granja - Pq Fluminense

UBS José Camilo - Jd Primavera

- 3º Distrito

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora

ESF Cristóvão Colombo

ESF Jardim Anhangá l a lV

ESF Nova Campina l a lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll

- 4º Distrito

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá