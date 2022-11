Defesa Civil faz simulação de desocupação de escola e rompimento de barragem em Duque de Caxias - Divulgação

Defesa Civil faz simulação de desocupação de escola e rompimento de barragem em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/11/2022 20:02

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias realizou, nesta segunda-feira (7), mais um treinamento de desocupação de escolas públicas, dentro do projeto Escolas Resilientes. Foram atendidas, nesta etapa, os Cieps 227- Procópio Ferreira e CIEP 476 - Elias Lazaroni, o Colégio Estadual Patrono Duque de Caxias, a Creche Municipal Dona Leda Granja Victer e a Escola Municipal Senador Afonso Arinos. Participaram cerca de 1.900 alunos do treinamento de evacuação dos prédios, além de professores e pessoal de apoio, que também assistiram palestras sobre as ações que devem ser colocadas em prática em casos de emergências.

Defesa Civil faz simulação de desocupação de escola e rompimento de barragem em Duque de Caxias Divulgação



A intenção da Defesa Civil é ampliar o programa Construindo Cidades Resilientes, liderado pelo Escritório das Nações Unidas, que promove resiliência local por meio da defesa política, da troca de conhecimento e experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades. O projeto está sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e conta com a participação de voluntários do Processo Apell, da ASSECAMPE – Associação das Empresas de Campos Elíseos.

A intenção da Defesa Civil é ampliar o programa Construindo Cidades Resilientes, liderado pelo Escritório das Nações Unidas, que promove resiliência local por meio da defesa política, da troca de conhecimento e experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades. O projeto está sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e conta com a participação de voluntários do Processo Apell, da ASSECAMPE – Associação das Empresas de Campos Elíseos.

Defesa Civil faz simulação de desocupação de escola e rompimento de barragem em Duque de Caxias Divulgação

Barragem de Saracuruna

No sábado (5), junto com a Petrobras, agentes da Defesa Civil do município e do estado, Corpo de Bombeiros, Inea, Polícia Militar, Guarda Municipal e técnicos das secretarias municipais de Meio ambiente e Proteção Animal e de Saúde, e voluntários, aconteceu o treinamento de retirada de moradores residentes na Vila Santa Alice, em Xerém, após “rompimento” da Barragem de Saracuruna. A barragem passa por inspeção regular da empresa.