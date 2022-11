Unidade móvel de esterilização de animais percorre unidades da Fundec em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/11/2022 18:00

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, visitou o Castramóvel, unidade móvel de saúde médica veterinária. Através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, serão realizadas cirurgias de esterilização em cães e gatos na unidade adaptada como centro cirúrgico. A cada semana, o ônibus itinerante irá percorrer diferentes polos da Fundec, no município de Duque de Caxias. O ambiente cirúrgico conta com equipamentos e insumos completos e indispensáveis para realizar os procedimentos necessários.

O processo de agendamento para castração é realizado no lado externo do Castramóvel, feito por técnicos de auxiliares de serviços veterinários que preenchem as fichas com as informações necessárias para a formalização do procedimento, conforme alguns pré-requisitos. A esterilização é permitida em animais saudáveis, livres de pulgas e carrapatos, limpos ou tosados. O procedimento não pode ser feito em animais desnutridos, anêmicos ou portadores de alguma doença, acima do peso, acima de cinco anos ou menores de cinco meses.