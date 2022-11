Vereadores de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo / Divulgação

Publicado 04/11/2022 17:59

Duque de Caxias - A Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Duque de Caxias, realizada nesta quinta-feira, 3, reuniu os vereadores em demandas para a população. Obras importantes como: canalização, limpeza de córregos e combate às enchentes foram mencionadas, tendo em vista a proximidade das fortes chuvas do final da primavera e início do verão.



Manifestações na Tribuna



Três parlamentares fizeram o uso da palavra. Nivan Almeida (PT), primeiro orador inscrito, agradeceu o trabalho da 3º Residência de Obras (3º RO) pelo trabalho realizado no Conjunto Imbariê. O parlamentar destacou a drenagem feita nas ruas que, costumeiramente, ficavam alagadas em dias de chuva. Em contrapartida, Nivan sugeriu à Secretaria de Obras uma ação de limpeza dos córregos e desassoreamento dos rios que ficam nos bairros Taquara e Parada Angélica.

“É importante que a Secretaria Municipal de Obras, se for o caso em contato com o INEA também, continue o trabalho de dragagem, limpeza e desassoreamento desses rios, haja a vista a intensidade das chuvas que se apresentam para o próximo verão”.



Alex Freitas (SD) foi o segundo orador inscrito que subiu à tribuna. O parlamentar iniciou o seu discurso corroborando com Nivan a respeito da essencialidade do trabalho da Secretaria de Obras no combate às enchentes. Alex também comentou em sua fala a tramitação de um projeto de lei, de sua autoria, que solicita a Secretaria de Fazenda mais acessibilidade ao contribuinte na hora de quitar os seus tributos. Intrinsicamente, o PL sugere pagamentos via cartão de crédito, débito e Pix.