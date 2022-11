Ensaios de comunidade retornam na quadra da Grande Rio - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 07/11/2022 20:31

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (08), o Acadêmicos do Grande Rio dá início aos seus ensaios de comunidade em sua quadra, em Duque de Caxias, visando sua preparação para o desfile de 2023. Com entrada gratuita, a atual campeã do Carnaval abre sua quadra a partir das 19h para receber seus componentes, segmentos e torcedores.

Os ensaios acontecerão às terças-feiras até fevereiro. A agremiação estará, ainda, recebendo inscrições neste mesmo dia da semana para os interessados em desfilar. Basta levar documento de identidade e pagar uma taxa de 10 reais no ato do cadastro.

A Grande Rio é a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro de 2023, quando levará para a Sapucaí o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar", em homenagem a Zeca Pagodinho, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Serviço:

Ensaios de comunidade do Acadêmicos do Grande Rio

Data: 8 de novembro (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Quadra de ensaios da Grande Rio - Rua Almirante Barroso, 5 - Duque de Caxias

Entrada gratuita