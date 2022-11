Programa Emprega Mais abre 125 vagas em cursos de Educação Profissional na Firjan SENAI Caxias - Divulgação

Publicado 07/11/2022 20:28

Duque de Caxias - A Firjan SENAI Caxias oferece, a partir do Programa Emprega Mais Novo Emprego, 125 vagas gratuitas para os cursos de Educação Profissional. A iniciativa faz parte do Termo de Cooperação firmado com a União, por meio do Ministério da Economia (ME) via Departamento Nacional do SENAI.

Ao todo são ofertadas 1200 vagas para 26 modalidades de qualificação profissional, em unidades da Firjan SENAI instaladas nas regiões de Laranjeiras, São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, Benfica, Macaé, Vila Isabel e Tijuca. Há opções para cursos nos turnos da manhã, tarde e noite.

As inscrições devem ser realizadas na plataforma do SENAI. Nela, o interessado deve selecionar o estado do Rio de Janeiro e consultar o campo de “cursos grátis”. O programa oferece vagas em todo o país. Para a matrícula nesta edição está dispensada a autodeclaração de baixa renda.

Especificamente na Firjan SENAI Caxias, as ofertas são para os cursos de assistente administrativo, instalador de sistemas fotovoltaicos e eletricista de obras.

“O objetivo principal do programa é contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, do desempenho profissional e da empregabilidade, por meio da oferta gratuita de cursos de Educação Profissional do SENAI, demandados por empresas industriais”, ressalta Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Cursos oferecidos na Firjan SENAI Caxias

Turno da manhã - assistente administrativo, eletricista de obras

Turno da tarde - Eletricista de Obras

Turno da noite - Instalador de Sistemas Fotovoltaicos