Deputado estadual Rosenverg Reis - Divulgação

Deputado estadual Rosenverg ReisDivulgação

Publicado 07/11/2022 20:24

Duque de Caxias - O Restaurante Popular de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, poderá passar a oferecer refeições à noite graças às emendas apresentadas pelo deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) à Lei Orçamentária de 2023. Para viabilizar o jantar na unidade, o parlamentar destinou R$ 2.610.237,00 de recursos.

O restaurante de Duque de Caxias vende cerca de 4 mil refeições por dia, entre café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 2. Para Rosenverg, ampliar o serviço para o jantar vai tornar o combate à fome mais efetivo.

"Com a cesta básica mais cara, a procura pelos restaurantes populares aumentou porque é a chance de famílias terem uma refeição balanceada a um preço mais acessível. Disponibilizar o jantar por R$ 2 vai garantir que muita gente não durma com fome. Por isso destinei as emendas ao Orçamento de 2023, para que esse benefício seja viabilizado já no próximo ano", defende Rosenverg Reis.

As mais de quatro mil emendas dos deputados ao projeto de lei 6.413/22, que define a Lei Orçamentária Anual de 2023, serão analisadas pela Comissão de Orçamento da Alerj. A redação final dos dois projetos deve ser votada em plenário em meados de dezembro.

Jantar em todas as unidades

Para ampliar o atendimento dos restaurantes populares, o parlamentar já havia apresentado o projeto de lei 6173/2022, que pede o funcionamento ininterrupto de todas as unidades do estado. Além de abrir nos fins de semana e feriados, a proposta prevê a inclusão do jantar entre as refeições oferecidas.

O projeto começou a tramitar em agosto, e ainda não tem data para ser votado no plenário.