Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 08/11/2022 20:04

Duque de Caxias - Em novembro, o Caxias Shopping vai promover atrações especiais nas sextas-feiras musicais do projeto Palco Caxias Shopping. O shopping na Baixada Fluminense preparou uma programação gratuita e vai receber, a cada semana, músicos convidados com repertórios que incluem sucessos de diversos estilos musicais, como Samba, Sertanejo, MPB e Soul. Os shows ao vivo acontecem sempre às sextas, às 19h30, na Praça de Alimentação.



Nesta sexta, dia 11 de novembro, para celebrar os 14 anos do Caxias Shopping, a banda Geração Soul vai comandar uma noite imperdível com Tributo ao Tim Maia, em show que vai reunir os grandes clássicos de um dos maiores cantores da música brasileira. No dia 18, Isa Vieira sobe ao palco para interpretar hits da MPB. E, fechando a programação do mês, no dia 25 de novembro, a convidada será a cantora Joyce Andrade, com o melhor do Sertanejo.



Além de curtir os shows gratuitos, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação do Caxias Shopping, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet, Pelicano e muito mais!







Palco Caxias Shopping



Dia 04/11 - Marcos Novatto - Samba

Dia 11/11 - Geração Soul – Especial Tributo ao Tim Maia – Especial aniversário do Caxias Shopping

Dia 18/11 - Isa Vieira - MPB

Dia 25/11 - Joyce Andrade - Sertanejo





Horário: 19h30



Local: Praça de Alimentação



ENTRADA GRATUITA