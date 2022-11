Obras de canalização em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 10/11/2022 20:51

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, e o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, anunciam nesta sexta-feira, 11, às 18h, o início das obras de canalização do Canal Canaã, reivindicação antiga dos moradores daquela região do quarto distrito. As obras de macrodrenagem serão realizadas em parceria com o governo do estado, que vai instalar 1.024,00m de galerias e tubulações de concreto em todo o leito do canal. A cerimônia de lançamento ocorre na esquina das ruas Um e 12, no bairro Vila Canaã.