Caxias divulga calendário de matrícula para o ano de 2023 - Divulgação

Publicado 10/11/2022 21:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou Calendário de Matrículas para o ano letivo de 2023. Os pais e responsáveis devem ficar atentos para as datas das inscrições. Os alunos que já são da rede devem realizar a renovação de matrícula de 10 a 22/11, na mesma unidade escolar em que estudam. Aqueles que irão renovar por migração interna, deverão comparecer à unidade de destino de 22/11 a 05/12.

Já as matrículas dos novos alunos que desejam ingressar na Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias deverão ser feitas do dia 14/11 a 09/12. Os pais e responsáveis legais dos estudantes deverão realizar as inscrições através do endereço eletrônico: smeduquedecaxias.rj.gov.br/matricula

Segundo o calendário oficial de matrícula, elaborado pela pasta, a partir do dia 15/12 será realizado o sorteio público para alunos de 1 a 3 anos de idade, modalidade Educação Infantil, no 1º distrito. Já dia 19/12, para os alunos desta faixa etária , que moram no 2º distrito. Nos dias 20 e 21/12, será a vez da realização do sorteio para as crianças de 1 a 3 anos, nos 3º e 4º distritos.

