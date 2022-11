Festival do Torresmo no Caxias Shopping - Divulgação

Festival do Torresmo no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 10/11/2022 21:54

Duque de Caxias - Para os amantes da boa gastronomia e apaixonados por cortes suínos, uma ótima notícia! O Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, em comemoração ao seu 14º aniversário, irá realizar sua primeira edição do maior Festival do Torresmo do Brasil, entre os dias 11 e 15 de novembro, no estacionamento do empreendimento, espaço amplo e ao ar livre.

O festival tem consumo previsto de cerca de 15 toneladas de proteína suína, com pratos como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras gostosuras. Além do famoso torresmo, o evento contará com 20 expositores oferecendo os melhores hambúrgueres artesanais, milkshakes, trucks de gastronomia variada e o tradicional chopp artesanal para o público.

Pioneiro e considerado, hoje, o maior Festival do Torresmo do Brasil, o evento já reuniu mais de 4 milhões de pessoas ao longo de suas mais de 100 edições, e apresenta o melhor da gastronomia com shows para vários gostos musicais. O evento conta com uma programação de shows trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock e sertanejo. Nomes como Du Batuk 's, Rita Moreira, Bruno Sotto, Déia Cassali e Banda e Beco da Sofrência estão entre as apresentações.

O Festival do Torresmo tem entrada gratuita, conta com uma área kids e é Pet Friendly. Para conferir a programação acesse: https://caxiasshopping.com.br/

“É com muita alegria que estamos trazendo para o Caxias Shopping a primeira edição do maior Festival de Torresmo do Brasil, fortalecendo o nosso compromisso de oferecer atrações diferenciadas para os moradores de Duque de Caxias”, comenta Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.