Caxias Shopping recebe espetáculo infantil - Divulgação

Publicado 12/11/2022 09:15

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove, neste domingo, dia 13 de novembro, a apresentação gratuita do espetáculo "A Menina da Cor da Noite". A atração faz parte da programação infantil do Domingo Divertido, projeto que acontece sempre no 2º e no 4º domingos do mês no shopping da Baixada Fluminense.



Na peça teatral, a história começa em uma noite de lua cheia, quando uma família recebe a notícia do nascimento de uma linda criança. Todos os moradores da cidade e o Coelho Branco ficam curiosos para conhecê-la. Ao se conhecerem, surge uma amizade muito especial entre eles. Todos irão perceber que nossas características físicas são fruto de nossos antepassados e que devemos nos orgulhar delas.

Domingo Divertido no Caxias Shopping



Horário:

Início às 16h



Local:

Praça de alimentação



Programação:

13/11 – Teatro: "A Menina da Cor da Noite"

27/11 – Oficina de Dedoche - Camisa 10