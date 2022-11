Vereadores vão propor mudança na denominação de UPH - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 12/11/2022 09:23

Duque de Caxias - Como forma de prestar homenagem ao vereador Sandro do Sindicato, falecido em 2021, e reconhecendo seus trabalhos na Câmara pela população de Duque de Caxias, em especial, do Pilar e da Cidade dos Meninos, o vereador Aquiciley Filho (Republicanos) levou à tribuna da sessão plenária de 10/11, sua sugestão para que a UPH do Pilar, inaugurada neste ano, tenha a sua denominação alterada.



O vereador Anderson Lopes (Republicanos) corroborou com a fala de Aquiciley, assim como os vereadores Vitinho Grandão (SD), Alex da Juliana do Táxi (MDB), Clovinho Sempre Junto (Patriota), Leide (Republicanos), Marcus Vinícius Boquinha (SD) e Marquinho Oi (União Brasil).



“Estou à disposição. Vamos criar um projeto de lei e pedir alteração imediata do nome do posto”, disse Vitinho. “Acho muito justa esta homenagem, haja vista a grandeza do vereador Sandro do Sindicato quando esteve nesta Casa”, complementou o vereador Alex da Juliana do Táxi.



Clovinho repetiu os dizeres de Aquiciley quando colocou que “os vereadores são a ponta da lança da sociedade” e, assim como, os demais munícipes, precisam estar protegidos para que possam realizar os seus trabalhos com segurança. “Nada mais justo do que colocar o nome do vereador Sandro do Sindicato na UPH do Pilar. Pode fazer um projeto de lei, que nós vamos aprovar nesta Casa”.



Para a vereadora Leide, a Câmara precisa ser respeitada por todos, uma vez que ela toma as decisões em prol de toda a população do município. “Estou junto nesta luta. Temos a prerrogativa de aprovar as coisas aqui e as pessoas não podem achar que podem fazer qualquer coisa na cidade. Esta Câmara está atenta e fiscalizando as arbitrariedades que estão fazendo”.



Marcus Vinícius Boquinha falou da parceria com o Sandro do Sindicato. “Vereador Sandro do Sindicato era do meu partido Solidariedade, meu amigo, caminhou junto com a gente. Nós, vereadores, temos que ser respeitados de verdade, nesta Casa. Pode contar comigo para fazer este projeto de lei, com a minha assinatura e com toda a bancada do Solidariedade”.



Para o vereador Marquinho Oi, a atitude de Aquiciley significa “fazer justiça”. “Vereador Sandro do Sindicato, ficou pouco tempo, nesta Casa, mas sempre trabalhou em defesa da população. Infelizmente, houve uma fatalidade, mas o seu nome é o ideal para o posto”.

Vereador assassinado

Alexsandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato, vereador de Duque de Caxias pelo Solidariedade, foi morto a tiros de fuzil em outubro do ano passado. Sandro foi o terceiro vereador assassinado na cidade em pouco mais de seis meses. O crime foi em uma entrada da Avenida Governador Leonel Brizola, no bairro Pilar, em Duque de Caxias. Sandro estava dirigindo uma van de sua propriedade quando foi atacado. Ele morreu na hora.