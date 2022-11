UPA do Parque Beira Mar completa oito anos de atividade - Divulgação

UPA do Parque Beira Mar completa oito anos de atividadeDivulgação

Publicado 14/11/2022 19:39

Duque de Caxias - A UPA do Parque Beira Mar comemorou oito anos de atividade nesta segunda-feira, dia 14. A cerimônia na unidade de pronto atendimento de saúde que é referência em todo município contou com a presença do prefeito Wilson Reis, da diretora administrativa, Onira de Souza, da diretora do Hospital Moacyr do Carmo, Vanessa Vasques, além de outros colaboradores da unidade.



O prefeito destacou a importância da unidade e a felicidade de poder comemorar esses oito anos.

“O movimento é muito grande, porque quase a metade da população está no primeiro distrito e nós atendemos todos. Se for ver nosso relatório, mais de 60% dos pacientes vêm de fora. Nós temos grandes motivos para comemorar essa data e a tendência é melhorar nosso atendimento com novas tecnologias para alcançar melhor esse povo que tanto precisa”, destacou Reis.



A UPA Beira Mar é uma das principais unidades de pronto atendimento de Duque de Caxias, e conta com serviços no setor de emergência, clínica geral, raio x, tomografia, entre outras especialidades médicas. A Unidade também conta com 24 leitos de internação em enfermarias amarelas e 5 leitos de sala vermelha. Além dos pacientes do município, a UPA Beira Mar atende pacientes de todos os municípios vizinhos. São cerca de 120 mil atendimentos por ano. O prédio está passando por uma reforma de infraestrutura e revitalização e, em breve, estará de cara nova.

Onira de Souza, que é a diretora administrativa da unidade, falou da importância da humanização no atual governo.

”Estamos comemorando oito anos dessa unidade, que é uma unidade de emergência, e feliz com essa nova obra que acontece aqui e que está trazendo, pra Caxias e adjacências, melhoria para a unidade. Recebemos todo mundo que chega de outros municípios. Estamos muitos felizes por este ser um governo de saúde e de humanização ”.



A unidade fica localizada na Av. Beira Mar - Parque Beira Mar, Duque de Caxias – RJ e conta com serviço de atendimento 24 horas.