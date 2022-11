Projeto Viver Mais da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Projeto Viver Mais da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 16/11/2022 21:18

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade de Duque de Caxias está com um projeto de acolhimento para a pessoa idosa, que acontece toda quinta-feira, na própria secretaria. Os encontros contam com assistência jurídica, palestras, dinâmicas de grupos e orientação sobre sexualidade, amor próprio e a participação do idoso na família e na nossa sociedade.



Essas atividades são importantes porque, com a socialização, a pessoa idosa se mantém ativa, gerando sentimentos positivos que elevam a autoestima, o que evita a depressão e a ociosidade, contribuindo assim também para a melhoria da saúde física. No final dos encontros, são distribuídos diplomas de participação.



A sede fica localizada na Rua Major Frazao 52 -25 de agosto, com encontro todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas.