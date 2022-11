Caxias entrega gratuitamente aparelhos auditivos - Divulgação

Publicado 18/11/2022 19:05

Duque de Caxias - Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda se tornou uma referência em audiologia para pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro. Nesses quatro anos de funcionamento, mais de 45 mil pacientes receberam atendimento na unidade e mais de 23 mil aparelhos auditivos foram entregues. No Centro, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito e o local conta com dezenas de profissionais, entre fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.

Além da entrega de milhares de aparelhos auditivos aos pacientes acompanhados na unidade, a Prefeitura de Duque de Caxias também entrega mensalmente mais de seis mil baterias, que são essenciais para o bom funcionamento do equipamento. A gratuidade foi a forma encontrada pela prefeitura para que esses pacientes de menor poder aquisitivo não interrompam o uso do aparelho, por não poderem arcar com o custo das baterias.



Tânia Maria de Oliveira, 68 anos, estava entre os pacientes do Centro de Saúde Auditiva que foram ao Clube dos 500 (Centro - DC), na última quarta-feira (16/11), para receber gratuitamente a cartela com seis baterias, para seu uso mensal.

“Eu só tenho motivos para agradecer por tudo que o Centro de Saúde Auditiva fez na minha vida. Quando cheguei lá eu não escutava nada e hoje, com o aparelho auditivo que eles me deram, voltei a escutar e ter uma vida melhor. Hoje estou aqui, recebendo as baterias que mantêm ele funcionando. Eu, como a maioria dos pacientes, não teria condições de pagar por elas”, declarou Tânia Maria de Oliveira.



A diretora do Centro de Saúde Auditiva, Niura Maria Oliveira, reforçou a importância desse serviço de gratuidade de aparelhos auditivos e das baterias, para que os pacientes atendidos possam dar continuidade ao seu tratamento.

“Esse evento acontece mensalmente, há mais de quatro anos, graças à sensibilidade da nossa gestão municipal, que sabe das dificuldades que nossos pacientes têm para aquisição desses equipamentos”, reforça a diretora.



O atendimento na unidade é realizado de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.