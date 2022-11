Águas do Rio investe em tecnologia nas intervenções realizadas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/11/2022 21:48

Duque de Caxias - Por meio de um geofone, aparelho tecnológico capaz de identificar vazamentos subterrâneos, equipes da Águas do Rio detectaram um grande fluxo de perdas de água, que causava o desabastecimento do bairro Engenho do Porto, em Duque de Caxias. Assim, a concessionária realizou a substituição de cerca de 200 metros da rede, beneficiando mais de 800 moradores.



De acordo com o Supervisor de Operações da Águas do Rio, Sidnei Soares, o objetivo da empresa é atuar no combate às perdas de água tratada, mantendo o abastecimento regular para os clientes.



“Utilizamos o geofone, equipamento ultrassensível a sons, que é capaz de detectar vazamentos ocultos subterrâneos nas redes públicas. Com ele, identificamos vários pontos de perdas de água em cerca de sete ruas da região. Assim, realizamos a substituição da rede antiga, que se encontrava bastante degradada, além da interligação. Com essas intervenções, conseguimos melhorar o abastecimento para a população. Nossa meta é levar mais dignidade e água de qualidade aos caxienses”, afirmou Sidnei.



A realidade no abastecimento para os moradores do Engenho Porto já começou a mudar e Sebastião Guindane da Silva, de 72 anos, é prova disso.

“Há mais ou menos 15 anos que sofremos com o abastecimento aqui. É muito chato abrir a torneira e ver que não tem água ou quando caía era muito fraca. Depois que vocês fizeram as melhorias nas redes, que eu acompanhei de perto, a água está muito boa e chegando com pressão. O próximo passo é fazer a instalação do meu hidrômetro”, concluiu entusiasmado.