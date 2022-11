Prefeitura de Caxias realiza limpeza de rios e canais contra enchentes - Divulgação

Prefeitura de Caxias realiza limpeza de rios e canais contra enchentesDivulgação

Publicado 18/11/2022 19:16

Duque de Caxias - Com a proximidade do verão, período que registra chuvas fortes, a Prefeitura de Duque de Caxias vem trabalhando na limpeza e desassoreamento de rios e canais nos 4 distritos do município. Implantado em 2017, o programa de combate a enchentes, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, já limpou mais de 300 quilômetros de correntes de água natural. O estado também colabora no trabalho de prevenção, através do programa Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Esta semana a prefeitura e o Inea estão trabalhando na limpeza dos canais Ventura (Pantanal, 1º distrito), Jaques de Molay, Vala Sete, e Marilândia, e no Rio Calombé, todos no segundo distrito.o de prevenção, através do programa Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Nos locais em que atua, a prefeitura realiza trabalho de conscientização dos moradores, principalmente nas áreas de risco de alagamentos e enchentes. Apesar do esforço em manter os cursos d’água limpos para facilitar o escoamento das águas, em algumas regiões a população insiste em jogar lixo e resíduos sólidos na beira dos córregos. Durante o trabalho de limpeza, são retirados troncos de árvores, sofás, fogões, colchões e até geladeiras velhas, além de grande quantidade de garrafas pet.



Em todos os distritos a coleta de lixo é realizada três vezes por semana e o recolhimento de entulho pode ser solicitado à Superintendência de Limpeza Urbana pelos telefones 2674-9090 e 2674-9017, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O órgão também recebe denúncias de descarte irregular de detritos, estando o infrator sujeito a penalidades, como multa.