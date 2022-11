Câmara de Duque de Caxias comemora a Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 18/11/2022 19:30

Duque de Caxias - Dentro das celebrações do Dia da Consciência Negra e, para dar início às atividades da Semana de Tradições e Artes Negras Contemporâneas, em memória a Zumbi dos Palmares, a Câmara de Duque de Caxias sediou um encontro para discutir sobre a anemia falciforme, uma doença genética e hereditária que é mais comum em pessoas negras.



Estiveram presentes no evento, o vereador Nivan Almeida (PT), representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica (Condedinepir), das secretarias municipais, OAB/Duque de Caxias, do Pacto Antirracista e outros.

O vereador Nivan falou do início das atividades do conselho e a luta pela igualdade no município.

“Lembro de 2016, quando a gente aprovou aqui a criação do conselho. Também votamos a lei que regulamenta as religiões de matrizes africanas, um marco para a Baixada Fluminense e para o Estado do Rio de Janeiro. Isso mostra que o governo tem que estreitar laços com as organizações sociais, instituições, pessoas, etc”.



A presidente executiva do Condedinepir, Evanderlina Julho, conhecida como Luana, ressaltou que o Conselho tem a grande missão de ajudar o gestor a enxergar as necessidades que não são do conhecimento de toda a população.



“A gente inicia hoje aqui o desafio sobre a questão da anemia falciforme. Não se discute políticas públicas só em novembro, essa luta é o ano inteiro. Quero deixar registrado aqui que esta Casa se responsabilize a ajudar o nosso prefeito para que a gente possa ter um laboratório para atender às pessoas com anemia falciforme”, disse a presidente do Condedinepir.



A anemia falciforme é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Embora mais comum nas pessoas negras, pode também ser observada em brancos e pardos.

Os participantes da mesa avaliaram positivamente o encontro e enfatizaram que as questões apresentadas serão de extrema importância para a construção de políticas públicas, em Duque de Caxias, sobre a anemia falciforme. Na ocasião, foram concedidos o troféu Diamante Negro e o evento contou ainda com apresentações culturais. João Pedro, de 12 anos, falou da importância da Associação Cultural Ojuobá Axé para a vida das crianças e jovens.

Presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Mais políticas de igualdade racial

Na sessão plenária, os vereadores, além de apresentarem seus projetos, requerimentos e indicações à Prefeitura solicitando serviços para diversos bairros, também fizeram suas manifestações na tribuna. O vereador Catiti (Avante) destacou a necessidade de mais políticas públicas efetivas visando diminuir a desigualdade racial.

“Qualquer forma de racismo, preconceito, intolerância não cabe mais nesta sociedade, nos dias de hoje”, disse ele, referindo-se ao fato recente onde uma mulher negra foi abordada indevidamente numa loja.



“A população preta, parda, neste país, é a grande maioria e, ainda nos dias de hoje, nós temos que lidar com o espetáculo do preconceito deste racismo velado”, salientou Catiti, reconhecendo que a sociedade vem combatendo a minoria racista. “Hoje, consigo ver pessoas se levantando contra essa minoria, essa parcela que envergonha a sociedade”.



O vereador também comentou sobre a criação do Ministério da Igualdade Social, no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de janeiro de 2023. “É importante quando vejo a sinalização do novo presidente da República em criar o Ministério da Igualdade Racial e Combate ao Racismo que vai ao encontro de tudo aquilo que nós pregamos para que possamos atender todos aqueles que se sentem, de alguma forma, ofendidos”.



O vereador Nivan Almeida (PT) complementou a fala de Catiti, salientando ainda a criação do Ministério dos Povos Originários pelo próximo presidente do Brasil. “Observem a fala do presidente eleito, lá no exterior, e vocês vão perceber exatamente o passivo que nós temos com muitos brasileiros e com o povo do mundo inteiro. O Brasil chegou. O Brasil veio para discutir e propor as saídas para este mundo injusto”.



O presidente da Casa, Celso do Alba (MDB) também falou a respeito das ações de combate ao racismo e ao preconceito.

“A consciência humana está sendo perdida. É inadmissível que, nos dias atuais, a gente conviva com certas discriminações, com preconceito e, muito menos ainda, com a falta de respeito”, disse ele, ressaltando que o vereador Catiti tem o apoio de toda a Casa Legislativa para defender o valor do ser humano.