Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 18/11/2022 19:36

Duque de Caxias - Neste sábado, 19 de novembro, o Caxias Shopping recebe mais uma edição do projeto “Ponto de Leitura”, em parceira com o Sesc Rio. A ação, que faz parte do calendário de eventos do empreendimento desde 2019, conta com edições mensais gratuitas, sempre no terceiro sábado do mês, das 13h às 16h.

O “Ponto de Leitura” oferece uma extensão da Biblioteca Sesc Duque de Caxias, que disponibiliza uma mostra de seu acervo em HQs, livros infantis e, no mês da “Consciência Negra”, irá destacar livros da literatura negra para as crianças se divertirem e compartilharem momentos agradáveis com sua família.

Nesta edição, o evento terá como atração, às 15h, a Contação de Histórias “Reconta o Conto com Graciana Valladares”. Graciana, que é atriz, arte educadora e pós-graduada em psicopedagogia, irá realizar a narrativa de três contos africanos, com o objetivo de sensibilizar o público sobre a relevância em conhecer-se na sua etnia desde a infância, identificando, assim, a representatividade, as diferenças e a valorização de si e do outro.

O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação aberta para todas as idades.

Ponto de Leitura Sesc Rio no Caxias Shopping

Data: 19 de novembro (sábado)

Horário: das 13h às 16h

Contação de histórias “Reconta o Conto com Graciana Valladares”: 15h

Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias/RJ

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324

www.caxiasshopping.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA