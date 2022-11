Hospital de Saracuruna recebe simpósio - Divulgação

Hospital de Saracuruna recebe simpósioDivulgação

Publicado 18/11/2022 19:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) do município, realizou o VII Simpósio de Urgência e Emergência do NEUR/SAMU192-DC. O evento aconteceu no auditório do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em parceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) da unidade.

O VII Simpósio, que teve como tema "A importância dos Serviços de Urgência para a Promoção da Integralidade ao usuário do SUS”, contou com a participação de diversos profissionais de referência nas áreas de urgência, emergência e atendimento pré hospitalar (APH), além do apoio da Unigranrio, entre outros colaboradores.

A mesa de abertura do VII Simpósio foi formada pelo prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis; pelas subsecretárias de Saúde, Dra. Clara Carvalho (Fiscalização), Tatiana Sanches (Monitoramento e Regulação) e Dra. Célia Serrano (Vigilância em Saúde); pelo coordenador médico do SAMU, Dr. Rafael Baruzzi; além de membros da equipe diretora e profissionais de áreas do HMAPN.

Durante todo o dia os participantes tiveram acesso a uma série de palestras, abordando temas importantes para o exercício da profissão. Ao final do evento, membros da comissão organizadora do VII Simpósio de Urgência e Emergência do NEUR/SAMU192-DC, entre elas a Enfª Claudia Fidelis Basilio (Coordenadora do NEUR/SAMU192), Prof. e Enf. Wagner Bonin (Coordenador do NEP/HMAPN), Enf. Daniel Laprovita e Enfª Elisângela Luíza, foram homenageados com a entrega de certificados.