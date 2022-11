Defesa Civil de Caxias realiza testes de sirenes - Divulgação

Publicado 21/11/2022 19:43 | Atualizado 21/11/2022 19:45

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (21), equipes de Proteção Comunitária e Operacional da Defesa Civil Municipal de Duque de Caxias, com apoio de voluntários, realizaram teste de sirene nos bairros Jardim Anhangá e Parque Paulista, no terceiro distrito, e Jardim Primavera, no segundo distrito. Os testes estão sendo realizados nas regiões onde foram instaladas 18 sirenes e servem para treinamento dos moradores. Estes devem obedecer as orientações do órgão em casos de emergência, principalmente nesse período do ano, quando as chuvas fortes e os temporais costumam ser frequentes.

Curso de capacitação

A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias irá promover, na próxima quinta-feira (24), na Universidade Estácio de Sá (Rua Paulo Lins, 17, no Centro), mais um curso de capacitação para lideranças comunitárias, agentes de defesa civil e voluntários. Nesta semana, 50 moradores do município farão o curso de primeiros socorros em animais domésticos. Das 9h às 14h, a médica veterinária do Processo Apell, Thaís Soares Kreismann, vai ensinar como identificar as doenças mais comuns, como erlichiose (doença do carrapato), depressão, insuficiência renal, obesidade, otite, e as mais graves e conhecidas, como raiva canina, cinomose e leishmaniose, mais comuns em cães. Os interessados em participar do curso podem se inscrever no site www.sistematica.info/redebravo, da Rede Bravo da Defesa Civil.