Semana de Tradições e Artes Negras em Duque de Caxias - Divulgação

Semana de Tradições e Artes Negras em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/11/2022 19:50

Duque de Caxias - Na última semana, em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), que faz referência a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, o município de Duque de Caxias iniciou uma agenda de programações, com várias ações culturais relacionadas ao movimento negro, tendo por finalidade a conscientização sobre a luta, a força, a resistência e a valorização das culturas de matriz africana.

O evento, que se estenderá até a próxima sexta, dia 25, contou também com um mutirão de legalização dos terreiros de matriz africana, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Na Câmara Municipal foi promovida uma palestra, que teve com tema "Anemia Falciforme e suas consequências sociais e discriminação". No mesma solenidade aconteceram apresentações culturais da Banda Afro Ojuobá Axé e Banda Mirim de reciclagem em defesa do Meio Ambiente, além de entregas do prêmio ‘Diamante Negro’ para as personalidades que trabalharam incessantemente pela promoção da igualdade racial no município.

“Hoje estamos promovendo, na Câmara de Vereadores, a Semana de Tradições de Artes Negras Contemporâneas, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Essa semana está instituída na Lei orgânica municipal, art. 19, que determina a criação de uma semana para que sejam difundidas a arte e a cultura negra, promovendo a igualdade racial no nosso município. Consciência negra não somente para as pessoas negras, mas também para todas as raças, sobre a contribuição da negritude para formação social. Tendo em vista todo o problema do racismo estrutural, é necessário e importante reafirmarmos essa luta, através de conscientização para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente sobre questões raciais e sobre a sua história", declarou Luiz Felipe Roque, advogado, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Duque de Caxias.

A programação também oferece contação de histórias, com Maria Chocolate, da Instituição Chocobim, para o público infantil da rede municipal de ensino; apresentações artísticas e de esporte, com a Secretaria de Esporte e Lazer, na Praça do Pacificador, entre outras ações.