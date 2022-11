Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/11/2022 21:23

Duque de Caxias - Para celebrar a data de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a Orquestra Sinfônica Brasileira, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, realizou, pela primeira vez no município, um grande concerto ao ar livre. Na Praça da Pioneira, sob regência do maestro Anderson Alves, os instrumentistas da OSB dividiram o palco com jovens da Baixada Fluminense atendidos pelo ‘Conexões Musicais’, projeto de inclusão social por meio da educação musical.

Durante o espetáculo, a atendente de marketing Marcia Almeida, de 35 anos, levou a filha de 10 anos, Thainá Almeida, para assistir a apresentação das crianças e dos jovens. Segundo a moradora do bairro Gramacho, iniciativas como essas proporcionam um ambiente de relaxamento que, por sua vez, melhora a concentração e potencializa a memória.

“Minha filha teve a oportunidade de ouvir obras de Carlos Gomes e Francisco Mignone. Nós estamos encantadas com este show totalmente gratuito”, disse Almeida.



De acordo com o maestro convidado pela OSB, Anderson Alves, a música é de grande importância na vida de todos.

“Para as crianças um pouco mais ainda, porque, se elas estudarem música, desde cedo, ela pode ajudá-las em vários sentidos. Música exige disciplina e muito estudo. Quero ressaltar também que, levar música erudita, principalmente obras de autores brasileiros, a lugares distantes dos grandes centros, pra gente é muito gratificante”, contou o maestro.

Para o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, a cultura é essencial para o desenvolvimento da sociedade.

“Um povo sem cultura é um povo escravo. A música significa aquele algo a mais que nos proporciona alegria, inspiração e lazer. Enfim, é um projeto muito importante da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro que será replicado em vários lugares. E reforço que o nosso povo só tem a ganhar com esta iniciativa”, finalizou o prefeito.