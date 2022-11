Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 22/11/2022 20:29

Duque de Caxias - Os vereadores Alex Freitas (SD), o líder de governo Valdecy Nunes (Patriota) e o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB) comentaram, na sessão plenária desta terça-feira, 22, os esforços da Prefeitura para manter o compromisso com os servidores públicos, garantindo os pagamentos de salários em dia, mesmo diante da queda do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS.



A pauta foi levada à tribuna pelo vereador Alex Freitas.

“Desde 2019, estou falando a respeito da saúde financeira do município de Duque de Caxias. Falo muito da preocupação com o custeio do município”, destacou ele, complementando: “esta Casa tem contribuído muito para ajudar o Executivo na questão financeira. Tanto que, no final do ano, sempre é devolvido um valor à Prefeitura aonde nós, às vezes, abrimos mão até de ter uma condição melhor para exercer o nosso mandato”.



O vereador ressaltou a necessidade do aumento salarial dos servidores públicos municipais e citou a venda da Cedae que garantiu milhões ao município que poderia ser uma ajuda no custeio dos cofres públicos.

“A sugestão que eu dou é que esta Casa convide o secretário de Fazenda para mostrar aos vereadores de que forma será conduzida essa questão do custeio do município”.



O presidente Celso do Alba comentou a fala de Alex Freitas.

“Essa é uma preocupação de todos, mas sabemos da baixa que estamos tendo em relação ao ICMS e dos demais repasses que têm impactado bastante”.



O vereador Valdecy Nunes lembrou que, em 2017, o então prefeito Washington Reis conseguiu colocar em dia cinco folhas de pagamentos atrasadas e que o atual governo segue o mesmo caminho, valorizando os servidores públicos.

“Nós não iremos deixar que o servidor fique sem receber. Nós temos muita responsabilidade nesta questão. Estamos vendo a crise financeira que vem assolando o país e, aqui, nesta cidade, trabalhamos todos os dias para que o funcionário público receba o seu salário”.



Desta vez, o empenho do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) foi destaque na fala do presidente Celso do Alba.

“Graças a Deus, nós contamos com um grande deputado estadual que tem lutado, incansavelmente, para trazer recursos, junto ao Governo do Estado, para mantermos as contas em dia. Temos grandes aparelhos públicos que têm beneficiado toda a população de nossa cidade”.



Ele também salientou a postura do prefeito Wilson Miguel que tem cumprido, fielmente, com o seu papel de gestor de Duque de Caxias.



Saúde



Um calendário anual dos mutirões da saúde foi a solicitação do vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) ao secretário, Daniel Puertas. Ele citou a importância deste cronograma visando ações preventivas de saúde, não apenas nos meses de campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul.



“Eles – homens e mulheres - precisam ter um começo de tratamento, um meio e um fim de tratamento. Como membro da Comissão de Saúde, estou cobrando à Secretaria um calendário anual para que estas ações cheguem a todos os bairros”, enfatizou Alex da Juliana do Táxi. “Estamos no caminho certo. Somos o município da Baixada Fluminense que mais cuida da nossa população. Mas ações de prevenção são de suma importância”.