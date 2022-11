Caxias realiza primeiro Dia de Doar - Divulgação

Caxias realiza primeiro Dia de DoarDivulgação

Publicado 23/11/2022 21:47

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias participou, nesta quarta-feira (23), pela primeira vez, do Dia de Doar, com ações na Praça Benzo de Cavour (Praça da Prefeitura), em Jardim Primavera. O movimento, que teve apoio de órgãos municipais, com atividades e atendimentos, foi organizado pelos artesãos que participam da feira realizada toda semana no local. O primeiro ato (celebrado sempre no dia 29 de novembro), foi realizado nos Estados Unidos, em 2012, e no Brasil em 2013.

Caxias realiza primeiro Dia de Doar Divulgação



O prefeito Wilson Reis esteve no evento, elogiando a iniciativa das artesãs. O prefeito Wilson Reis esteve no evento, elogiando a iniciativa das artesãs.

“Movimentos como esse devem ser realizados todos os anos, com o objetivo de estimular a doação de empresas, pessoas físicas e organizações, fortalecendo o hábito de doar e de promover boas ações”, destacou.



A secretaria Municipal de Saúde realizou testes e vacinação contra Covid-19, verificação de pressão arterial, auriculoterapia e massagem, entre outros atendimentos. A Guarda Municipal participou com a Patrulha Maria da Penha, com orientação e recebimento de denúncias de violência contra a mulher, junto com equipe do CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A Secretaria de Cultura e Turismo, através da Biblioteca Municipal de Jardim Primavera, participou com contação de histórias, aulas de desenho, fuxico e crochê, além de doação de livros.

Caxias realiza primeiro Dia de Doar Divulgação



Patrícia Sodré, responsável pelo evento e participante do grupo de 26 artesãs da feira semanal, que tem o apoio da Prefeitura, disse que a experiência foi boa e que no ano que vem a participação popular deve crescer. Patrícia Sodré, responsável pelo evento e participante do grupo de 26 artesãs da feira semanal, que tem o apoio da Prefeitura, disse que a experiência foi boa e que no ano que vem a participação popular deve crescer.

“O Dia de Doar é celebrado em vários países para estimular a doação e mostrar que todos podem participar, fortalecendo esse hábito”, disse a expositora, que trabalha com bolsas e assessórios no local desde 2019.