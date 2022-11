Caxias promove Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Divulgação

Publicado 23/11/2022 21:41

Duque de Caxias - A 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente definiu diversas propostas a serem implementadas como políticas públicas nos próximos anos. Na ocasião, também foram eleitos os delegados que participarão da Conferência Estadual do Rio de Janeiro, representando o município de Duque de Caxias. O evento, realizado na UNIGRANRIO, foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e apoiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias.

O evento contou com a presença de estudantes das redes pública e privada, entidades e sociedade civil em geral, representantes governamentais e do judiciário.



Os Conselheiros Tutelares foram distribuídos em cinco eixos temáticos, coordenados por profissionais da área e relatores que, ao final, apresentaram as sugestões que foram aprovadas em plenária, tendo como objetivo principal construir propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias e ações de enfrentamento às violências do período pós pandêmico.



Para a presidente do CMDCA em exercício, Jacqueline Dias, nesta edição o público se manteve envolvido durante a conferência, demonstrando grande interesse em exercer a cidadania, com a finalidade de desenvolver o presente e construir um futuro melhor para as crianças e adolescentes do município.