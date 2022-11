Campanha do Novembro Azul em Duque de Caxias - Divulgação

Campanha do Novembro Azul em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/11/2022 19:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com as ações de saúde voltadas para o Novembro Azul, nas unidades da rede municipal de saúde. Nesta quinta-feira (24), foi a vez da UPH de Xerém realizar o dia de cuidado à saúde do homem, com palestras, serviços de agendamento de consultas com proctologista e urologista, coleta de exame PSA, aferição de glicemia e pressão arterial, além da participação da equipe de beleza da Fundec, com serviços de corte de cabelo.

Campanha do Novembro Azul em Duque de Caxias Divulgação



Adnilson Tavares, o “Nininho”, foi um dos usuários da unidade que aproveitaram a atividade para colocar em dia os cuidados com a saúde, reforçando a importância do Novembro Azul para que o público masculino tenha acesso a esses serviços. Adnilson Tavares, o “Nininho”, foi um dos usuários da unidade que aproveitaram a atividade para colocar em dia os cuidados com a saúde, reforçando a importância do Novembro Azul para que o público masculino tenha acesso a esses serviços.

“A maioria dos homens ainda têm preconceito com esse tipo de cuidado, por isso essas ações são importantes. Quero parabenizar a Prefeitura e a direção da UPH de Xerém por essa iniciativa”, disse Nininho.



A ação contou com a presença do vereador Júnior Reis, da subsecretária de Saúde, Dra. Célia Serrano, e da diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), Dra. Célia Guerra. O diretor médico da unidade, Dr. Victor Silvestre, destacou que a UPH de Xerém coloca à disposição da população o programa da Saúde do Homem, com serviços durante todo o ano.

Campanha do Novembro Azul em Duque de Caxias Divulgação

“Aqui na unidade, o cuidado com a saúde do homem não se restringe ao mês de novembro. Através do programa Saúde do Homem, colocamos à disposição médicos proctologistas e urologistas, exames diversos, que podem ajudar no diagnóstico precoce e na prevenção do câncer de próstata. Estamos aqui à disposição do público masculino”, destaca Dr. Victor Silvestre.



Novembro Azul

Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata e para alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido, por causa do dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O câncer de próstata é a segunda doença maligna mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. A boa notícia é que, quando diagnosticado ainda em fase inicial, isto é, restrito aos limites da próstata, a probabilidade de cura fica acima de 90%. Por isso, o mês de novembro é dedicado a relembrar os homens sobre a importância do exame de rotina.