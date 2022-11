OAB Duque de Caxias realiza evento da Consciência Negra - Divulgação

OAB Duque de Caxias realiza evento da Consciência Negra

Publicado 23/11/2022 22:34

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, 25, a Comissão de Igualdade Racial da OAB de Duque de Caxias - RJ, presidida pelo advogado Luiz Felipe Roque, realizará o evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O evento contará com grandes nomes da advocacia negra do Rio de Janeiro e promoverá importantes reflexões sobre direito e sociedade.

Comporá a mesa de palestrantes a Dra. Angela Borges Kimbangu, presidente da Associação Advocacia Preta Carioca; o Dr. Bruno Cândido, advogado criminalista especializado em direito antidiscriminatório e a Dra Cristiane Ramos de Oliveira, advogada e autora do livro "Manual do casamento e do divórcio para mulheres".

Além dos palestrantes, haverá a presença da presidência da OAB, do Vereador Catiti, representando a Câmara de vereadores Duquecaxiense, e de importantes nomes da política de inclusão Racial no município de Duque de Caxias, como a Sra. Luana, presidente do COMDEDINEPIR.

O evento será gratuito e tem início previsto para as 14h, na sede da OAB de Duque de Caxias -RJ.