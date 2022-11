Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Publicado 25/11/2022 19:46

Duque de Caxias - O secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, recebeu na Fundec a comissão técnica do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, para inspeção e aprovação do credenciamento do órgão como Escola Técnica.



O corpo técnico do conselho visitou a Escola Técnica, que abriga o laboratório dos cursos técnicos da fundação, para avaliar as condições da escola. Após preencher todos os requisitos necessários, a Fundec conseguiu autorização dos seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Logística e Técnico em Informática.

Conselho Estadual de Educação autoriza cursos técnicos na Fundec Divulgação



Os representantes do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ressaltaram o crescimento da Baixada Fluminense na inserção de uma educação de qualidade para a população, destacando o fato de Duque de Caxias ser o primeiro município da região metropolitana a oferecer cursos técnicos públicos e gratuitos.



Eduardo Moreira destacou a importância dessa validação para a Fundec.



"Essa validação é de extrema importância para que o trabalho possa continuar. Fomos avaliados e reconhecidos por todo trabalho diário que fazemos para oferecer o melhor para os alunos, desde estrutura física até material de apoio. Essa autorização significa um passo para o futuro, em que conseguiremos ampliar nossos cursos técnicos e oferecer gratuitamente, não só para a Baixada Fluminense, mas sim para todo o estado do Rio de Janeiro, construindo mão de obra qualificada no município de Duque de Caxias", concluiu o secretário. Estiveram presentes no encontro o vice-presidente da Fundec, David Santana, os conselheiros da secretaria, Alessandro Leal, Marinete Alves e Viviane Tavares, os demais diretores e equipe técnico-pedagógica da Fundec.

