UPA Sarapuí, em Duque de Caxias, completa um ano de municipalizaçãoDivulgação

Publicado 25/11/2022 19:40

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias celebrou o primeiro ano da municipalização da UPA Sarapuí. Nestes 12 meses da nova administração, foram realizados mais de 79 mil atendimentos na unidade de emergência do município. Em 19 de novembro de 2021, um acordo firmado entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado oficializou a transferência da administração da UPA Sarapuí para o município. Desde o início da municipalização, a unidade de saúde vem passando por obras de recuperação e reformas, sem que o atendimento à população seja prejudicado. Um dos destaques é a reforma geral do sistema de refrigeração de todo o prédio.

Para a equipe diretora da unidade, composta pela diretora médica, Dra. Carla Figueira da Penha, o diretor administrativo Kleber Magno e o diretor de Enfermagem Wilson Sacramento, apesar das dificuldades encontradas neste primeiro ano de municipalização, hoje a UPA Sarapuí tem muitos motivos para comemorar. As obras realizadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde RJ, deram uma nova cara à unidade, com destaque para a recuperação de todo sistema de refrigeração. Hoje a UPA está toda climatizada, com mais conforto para funcionários e pacientes.

“É com muita alegria que comemoramos o primeiro ano da municipalização da UPA Sarapuí. Quando chegamos aqui, a unidade apresentava muitos problemas. Tivemos que começar do zero. Mais difícil do que começar do zero foi fazermos essas mudanças e obras com a unidade em funcionamento. Mas foi assim que fizemos, com o apoio da Secretaria de Saúde, dos funcionários e também com a compreensão dos usuários. Fazemos uma média de sete mil atendimentos por mês, o que mostra que o trabalho está dando certo!”, destacou a diretora médica da Upa Sarapuí, Dra. Carla Figueira da Penha.

Em sua fala, o prefeito Wilson Reis, acompanhado do vereador Moisés Neguinho, da subsecretária de Saúde, Dra. Célia Serrano, e da diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), Dra. Célia Guerra, ressaltou que a UPA Sarapuí está entre as dezenas de unidades hospitalares da rede de saúde do município que passam por reformas.

“Nossa prioridade na área da saúde sempre foi oferecer um atendimento de qualidade, conforto e segurança aos usuários. Para isso, estamos dedicando todo o nosso esforço, além de contar com o apoio dos governos Federal e Estadual. Estamos não só recuperando e reformando unidades, mas também construindo novos equipamentos de saúde, para melhor atender a população”, reforçou Wilson Reis.

A UPA Sarapuí está localizada na Rua República do Paraguai, s/n. (Vila Sarapuí) e oferece serviços de emergência 24 horas, com clínicos e pediatria, raio-x e eletrocardiograma.