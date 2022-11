Alunos do Polo de Música da Fundec participam de concerto em teatro no Rio - Divulgação

Publicado 25/11/2022 19:52

Duque de Caxias - A Orquestra de Sopros e Percussão da Fundec realizou um concerto, no Teatro Dulcina, no Centro do Rio de Janeiro. A noite contou com a presença de alguns cantores do polo de música Ricardo Eugênio Boechat, que apresentaram repertórios de grandes artistas, como Alcione e Michael Jackson.

A Fundec, em parceria com a FUNARTE (Fundação Nacional das Artes), SINOS (Sistema Nacional de Orquestras Sociais) e a Escola de Música da UFRJ, organizou o concerto, com entrada gratuita, visando levar a cultura musical desenvolvida na Baixada Fluminense para todo o Rio. O Polo de Música é a maior referência profissional na vida dos jovens e adultos de Duque de Caxias.



Quem esteve no espetáculo conseguiu ver os alunos da Fundec brilharem no palco do teatro, colocando em prática todos os ensinos de sala de aula e crescendo profissionalmente através da experiência.

O professor e maestro do grupo destacou o esforço dos alunos e falou sobre a apresentação.



"Nós trabalhamos durante o ano letivo todo para entregar nada menos que excelência. Parabenizo os alunos por essa apresentação, que assim como tantas outras que fizemos, foi um sucesso, e agradeço a Fundec por unir forças para levar o município para além da Baixada, evidenciando nossos alunos e a música", concluiu Rafael Oliveira.