Feira de Adoção no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 25/11/2022 19:58

Duque de Caxias - Neste sábado, 26 de novembro, o Caxias Shopping realiza mais uma edição da Feira de Adoção Pet em parceria com a instituição Gatinhos da Praça. A ação acontece das 10h às 14h e tem como objetivo encontrar um lar para 5 cães e 8 gatos que foram resgatados das ruas.



Para levar um novo amigo de quatro patas para casa é necessário preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, os interessados em adotar um bichinho precisam passar por uma entrevista com os organizadores do evento.



A campanha de adoção vai acontecer no Parcão, espaço projetado especialmente para os cães socializarem e brincarem, também equipado com filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca. No espaço, os visitantes também podem apoiar a causa animal a partir da doação de tampinhas plásticas de garrafa PET, material reciclado que é encaminhado para a ONG Rio Eco Pets e tem seu valor revertido em tratamento veterinário e rações para animais abandonados.



A Feira de Adoção Pet ocorre todo 4º sábado do mês e a Gatinhos da Praça garante a castração gratuita para os animais adotados no evento quando atingirem a idade mínima para o procedimento.



O grupo Gatinhos da Praça foi criado, em 2019, com o intuito de resgatar, cuidar e encontrar um lar para os gatinhos que eram abandonados em uma praça.





BlackFriday

Até o dia 27 de novembro, a já tradicional Week Tudoooo! vem com nova roupagem, em clima de final de campeonato. A campanha terá uma identidade visual com as cores do time do Brasil e descontos em segmentos diversos, como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos, alguns dos mais procurados pelos clientes nesta época do ano.

Os lojistas do Caxias Shopping, aliás, estão preparando ofertas em uma grande variedade de produtos. Entre os itens remarcados estão a calça moletom, de R$169,99 por R$69,99, o short caramelo, de R$109,99 por R$59,99, o maiô, de R$149,99 por R$39,99, e o vestido florido, de R$119,99 por R$109,99, todos na C&A; a sandália anabela, de R$ 299,90 por R$ 149,90, na Mr. Cat; o jogo de banho (Dueto ou Marani), de R$99,99 por R$79,99, o jogo de cama bordado inglês (casal – com 4 peças), de R$149,99 por R$129,99 e o roupão, de R$89,99 por R$69,99, na First Class; a máscara facial argila rosa Kiss New York, de R$109,90 por R$39,90, o kit Boca Rosa (shampoo e condicionador), de R$99,90 por R$79,90, o relógio masculino, de R$289,90 por R$269,90, e o JBL Fone Wave 100TWS, de R$299,00 por R$279,00, todos na Riachuelo; o Kit de Ferramentas 14 peças, de R$ 64,99 por R$19,99, na C&C; o Panettone Clássico Trufado 550g, de R$54,90 por R$39,90, na Cacau Show; a sandália Zaxy Glamour Partiner, de R$79,99 por R$39,99, na Di Santinni; a Pulseira pingente Fé, de R$42,04 por R$29,42, na Harazzo; o Tamanco, de R$159,90 por R$99,90, na Sonho dos Pés.