Teatro Raul Cortez, na Praça do Pacificador, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/11/2022 19:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMSCT) e parceiros, promove, nos dias 01, 02, 12 e 20 de dezembro, o projeto Natal Cultural, com várias atividades culturais gratuitas abertas ao público. A abertura do projeto acontece na próxima quinta-feira, 01/12, das 10h às 19h, na Praça do Pacificador, Centro do município. O evento vai contar com apresentações de orquestras, teatro, artesanato, oficinas, recreação infantil, e muito mais.

Na sexta-feira (02), o Natal Cultural vai transmitir ao vivo o jogo entre a seleção do Brasil e Camarões, a partir das 15h, na Praça do Pacificador. No dia 12, das 9h às 13h, acontece o Encontro de Natal dos Artesãos de Duque de Caxias, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. No dia 20, das 10h às 15h, o encontro vai ser no Restaurante do Povo (Centro), com atividades culturais, recreação infantil entre outros.

O projeto Natal Cultural em Caxias tem o apoio do Sesc, Fundec, Sebrae, Restaurante Popular, Sindivarejo, Ciart e Catedral de Santo Antônio.

Confira a programação completa:

* 01/12, Quinta-feira

Praça do Pacificador, 10h às 19h

- Festival SESC Economia Criativa com Orquestra Fundec e Orquestra Universo da Música, Coral Pio X (Catedral de Santo Antônio)

- Apresentação Teatral: “A fome que me consome”, grupo Multiarte Terceira Geração

- Atividades culturais, recreação infantil, artesanato, oficinas e muito mais

* 02/12, Sexta-feira

Praça do Pacificador, a partir das 15h

- Transmissão do Jogo Brasil x Camarões

* 12/12, Segunda-feira

Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola – Praça do Pacificador, 09 às 13h

- Encontro de Natal dos Artesãos de Duque de Caxias

* 20/12, Terça-feira

Restaurante do Povo (Rua Frei Fidélis, no Centro, próximo ao Shopping Center, no Complexo de Direitos Humanos)

- Natal no Restaurante do Povo, com atividades culturais, recreação infantil e muito mais.