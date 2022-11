Exercício de desocupação em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 28/11/2022 20:01 | Atualizado 28/11/2022 20:01

Duque de Caxias - Moradores de áreas de risco de Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, participaram, no último sábado (26), do exercício de desocupação e teste de sirenes, realizados pela Defesa Civil estadual e municipal. O treinamento mobilizou centenas de agentes públicos e voluntários da Rede Bravo e do Processo Apell em comunidades com riscos de enchentes e deslizamentos. Após o acionamento das cinco sirenes, às 9h30, moradores foram orientados a procurar locais seguros de suas comunidades e os pontos de apoio.

Foram mobilizados, no exercício, cerca de 500 agentes públicos e voluntários, que atuaram na orientação de moradores e no cadastramentos das famílias afetadas que buscaram os pontos de apoio. A base de operações (sala de crise), coordenada pela defesa civil estadual, foi montada na Praça da Mantiquira. O secretário municipal de Obras e Defesa Civil João Carlos Grilo, o superintendente de Defesa Civil, André Xavier, e demais autoridades também participaram do evento.

Eles acompanharam toda mobilização e deslocamento dos moradores para Escola Municipal Dr. Ely Combat, Igreja Metodista Wesleyana Central de Xerém, Escola Municipal Embaixador Oswaldo Aranha, Igreja Batista Betel e a Igreja Católica Santo Antônio. As sirenes do sistema de alerta e alarme comunitário para chuvas fortes de Xerém estão instaladas na Rua Piauí, Estrada do Garrão, Estrada de Xerém, Estrada da Pocilga e das comunidades Santo Antônio/Barreiros.

O município de Duque de Caxias conta com 18 sirenes de alerta instaladas nos quatro distritos. Os moradores são treinados para situações de emergência. Em casos de enchentes e riscos de deslizamentos, os mesmos devem procurar um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas e ligar imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193. A Defesa Civil também emite alertas por SMS.