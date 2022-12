Duque de Caxias encerra campanha do Novembro Azul - Divulgação

Publicado 30/11/2022 20:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, encerrou as atividades da campanha Novembro Azul no município. Durante todo mês, o público masculino teve acesso a uma programação variada, com ações voltadas para o cuidado à saúde do homem nas unidades de saúde espalhadas pelos quatro distritos.

Este ano a campanha no município teve como tema "O homem que se cuida é um homem de atitude", e contou com atividades de conscientização e prevenção, incluindo palestras educativas com temas sobre a prevenção e diagnóstico ao câncer de próstata, distribuição de material informativo, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação clínica e encaminhamento para Proctologista e Urologista, bem como solicitações para exames (Laboratoriais, PSA, USG de Próstata, entre outros).

A campanha Novembro Azul, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), contou com o apoio de gestores e colaboradores das unidades de saúde, além da Fundec. A diretora do DAS, Dra Célia Guerra, fez questão de agradecer, em nome da SMS, a todos que contribuíram para o sucesso da campanha, além de destacar a participação da população nas atividades, nos quatro distritos, superando as expectativas da organização.

“Nosso muito obrigado a todos que fizeram dessa campanha um sucesso. É importante destacar também que o cuidado com a saúde do homem não deve ficar restrito ao mês de novembro. As unidades de saúde municipal estão prontas para acolher e atender esses pacientes o ano inteiro”, reforçou Dra. Célia Guerra.

Fechando a última semana da campanha, dois eventos foram realizados na terça-feira (29), no Hospital Municipal Duque e na Fazenda Paraíso (Xerém), com palestras, encaminhamentos para consultas, exames e aferição de pressão arterial e glicemia.



Fechando a última semana da campanha, dois eventos foram realizados na terça-feira (29), no Hospital Municipal Duque e na Fazenda Paraíso (Xerém), com palestras, encaminhamentos para consultas, exames e aferição de pressão arterial e glicemia.A chefe de Enfermagem do Hospital Municipal Duque, Camila Sobrinho Carvalho, e a Enfermeira Alexsandra Modesto ressaltaram a dificuldade que a maioria dos homens têm em buscar atendimento médico, o que pode dificultar a prevenção e o combate às doenças.

“A gente sabe da pouca procura do público masculino aos serviços de saúde, por isso organizamos esse evento, contando com a presença de profissionais de diversas áreas, com palestras informativas e tirando dúvidas, que podem ajudar na prevenção e identificação das doenças que acometem os homens”, destacou a Enfermeira Camila Sobrinho.



Sinais de atenção

Segundo o Ministério da Saúde, os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Entre as principais doenças está o câncer de próstata, que atinge grande parte da população masculina. Mesmo assim, o assunto ainda enfrenta barreiras. Quase 50% dos brasileiros nunca foram ao urologista. Apesar de não gerar qualquer tipo de sintoma, o câncer de próstata faz com que haja alguns sinais no corpo, como o endurecimento de regiões da próstata ao tocá-la (toque retal) e aumento dos níveis de Antígeno Específico da Próstata (PSA) – proteína prostática, que quanto mais elevada a taxa no sangue, maior é o risco de câncer na região. A partir desses resultados, é realizada a biópsia pelo médico patologista para avaliar se o paciente tem câncer ou não.