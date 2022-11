Caxias Shopping realiza campanha do Natal solidário - Divulgação

Caxias Shopping realiza campanha do Natal solidárioDivulgação

Publicado 29/11/2022 22:03

Duque de Caxias - Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz para crianças em situação de vulnerabilidade social, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, promove, até 11 de dezembro, campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação.



Os brinquedos podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada em frente à loja Espaço Rubro Negro. Para incentivar as doações, os primeiros 40 clientes que doarem 5 brinquedos no Espaço Cliente ganharão um voucher para o ‘Brinquedão Natal Caxias Shopping’, atração infantil localizada na portaria principal do shopping. O brinde é limitado a um voucher por CPF e é válido para permanência de 30 minutos na atração, de segunda a sexta, exceto feriados.



Os itens arrecadados serão doados para crianças atendidas pela ASPAS – Ação Social Paulo VI, instituição que, através da prática da filantropia, desenvolve ações de cunho educacional e de acompanhamento social a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. A entrega para a instituição será realizada até 20 de dezembro.



Desde 2019, o Caxias Shopping participa de uma agenda consistente de ações solidárias proposta pela Aliansce Sonae.

“O Natal é mais uma data em que reforçamos nosso compromisso em contribuir para o bem-estar da comunidade local. Com esta iniciativa, buscamos não só proporcionar um benefício para as crianças como, também, fortalecer uma cultura de colaboração entre os nossos públicos”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.