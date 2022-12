Parque Natural da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/11/2022 21:07

Duque de Caxias - No próximo sábado, dia 3/12, a partir das 10h até às 15h, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, através do setor de Biodiversidade, promove a 10ª edição do projeto “Dia no Parque”. A atividade acontece sempre no último sábado do mês, no Parque Natural Municipal da Taquara. O tema desta edição será ‘Vem, Hexa!’, em comemoração à Copa do Mundo, e terá diferentes dinâmicas ao ar livre orientadas por instrutores.

O evento é aberto ao público, gratuito, conta com feira de exposição e artesanatos (produtos agroecológicos, gastronomia, vestuário, utensílios, acessórios), recreação infantil com espaço para troca de figurinhas da Copa, além de mini copa de futebol de botão e oficina de arte sustentável. Além dessas atividades, serão feitas ainda duas trilhas no Parque da Taquara, com Condutores de visitantes.

Quem quiser mais informações pode acompanhar o instagram do Parque em @Parquenaturalmunicipaldataquara.