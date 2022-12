Vereadores de Caxias se queixam de falta de segurança - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 30/11/2022 21:27

Duque de Caxias - “É lamentável porque vidas estão sendo ceifadas, assaltos a todo instante e a população desassistida e sem resposta”, disse o vereador Junior Uios (União Brasil) que, no último sábado (26), teve seu veículo alvejado, no momento em que estava com a sua família, no bairro Bar dos Cavaleiros. Na tribuna da sessão plenária de 29/11, ele reiterou ao 15º Batalhão da Polícia Militar que tome providências urgentes para conter a violência no município que tem afetado não somente os vereadores, como toda a sua população.



Junior Uios agradeceu o apoio dos demais edis e destacou a necessidade de uma audiência com o governador Cláudio Castro e com a Secretaria de Segurança para falar sobre as ações em Duque de Caxias que, segundo ele, não tem acontecido da forma como deveria, pois, todos os dias, são registrados casos de violência na cidade.

“Esse comandante que está à frente do 15º Batalhão é omisso porque não dá resposta. Deixo a minha palavra de indignação e de repúdio a essa omissão”, lamentou o vereador, reiterando que o 15º Batalhão não tem correspondido às demandas.



O vereador Aquiciley Filho (Republicanos) lembrou as perdas dos edis Danilo do Mercado, Quinzé e Sandro do Sindicato, ocorridas no ano de 2021.

“O vereador é a ponta da lança. Todos os dias, nós estamos nas ruas trabalhando e, ser vereador, em Caxias, é ter desafios para todos os dias”, salientou ele.



“Tem que ter comprometimento porque está ficando assustador. Quando chamamos a atenção para o que tem ocorrido com a população e, agora, com mais um representante dela, causa uma situação de indignação”, disse o vereador Catiti (Avante), ressaltando a importância de uma reunião com o Conselho de Segurança para que sejam discutidas medidas para conter a criminalidade no município.



O presidente Celso do Alba (MDB) corroborou com as falas e destacou que o papel do vereador é defender toda a população.

“Tenho certeza que as autoridades irão tomar providências. Nós somos a ponta da lança para defender o povo”.



O 1º secretário da Mesa Diretora, vereador Claudio Thomaz (União Brasil) comentou sobre os carros blindados chamando a atenção para o alto valor em suas aquisições pelo Legislativo e destacou que a Casa está atenta com a segurança e tem tomado as suas medidas.



“O presidente mandou fazer orçamento de carros. Esta Casa não ficou inerte. Só que carro blindado é muito caro, e a população está também passando pelo que nós estamos passando. O dinheiro que é devolvido à Prefeitura e ela usa para fazer posto de saúde, creche, escolas etc.”, disse ele, alertando que R$19 milhões daria para comprar os carros blindados para cada vereador, mas, enquanto a população estiver também convivendo com a violência não seria viável.



Moisés Neguinho (PMB) falou da primeira reunião do Conselho de Segurança na Câmara de Duque de Caxias, em 14/12, às 9h30, com representantes das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, Ministério Público, etc. para discutir ações para o município.