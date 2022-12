Voluntários de Caxias são homenageados pela Defesa Civil - Divulgação

Voluntários de Caxias são homenageados pela Defesa CivilDivulgação

Publicado 06/12/2022 19:52

Duque de Caxias - Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1985, o Dia Internacional do Voluntário foi celebrado em Duque de Caxias, nesta segunda-feira (05), pela Superintendência de Defesa Civil, com a entrega da Medalha Mérito da Defesa Civil e moções a personalidades e voluntários. O evento, realizado no auditório da Unigranrio, contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do superintendente do órgão, André Xavier, e do diretor da ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos), Jorge Rezende, entidade responsável pelo Processo Apell no município, entre outras autoridades.



O prefeito Wilson Reis parabenizou os gestores e agentes da Defesa Civil Municipal e a atuação dos voluntários que sempre estão presentes em situações difíceis, não só em Duque de Caxias, mas também em outras cidades.

“É muito bom sermos úteis a alguém”, destacou o prefeito.



O superintendente de Defesa Civil, André Xavier, lembrou que o município tem mais de 10 mil voluntários cadastrados no Processo Apell e na Rede Bravo. Foram homenageados voluntários e pessoas que se dedicaram a salvar vidas durante a pandemia de Covid-19. Durante a tragédia de Petrópolis, agentes da Defesa Civil e voluntários trabalharam durante 11 dias nos locais de deslizamentos e pontos de abrigo.

Da Secretaria Municipal de Saúde, entre os homenageados estavam o secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas, a subsecretária Célia Serrano, a diretora do Departamento de Prevenção à Saúde, Célia Guerra, e a diretora do Departamento de Atenção Primária, Flávia Costa, assim como os representantes dos Desbravadores, Guardas Ambientais, Cruz Vermelha Brasileira, entre entidades e grupos de voluntários.



Durante a solenidade, foi feita a apresentação oficial da EBRAV - Escola Brasileira de Voluntários - que vai oferecer cursos gratuitos para pessoas registradas na Rede Brasileira de Voluntários - Rede Bravo/SVAC. “A escola foi criada com o objetivo de aumentar a capacidade da população para reduzir desastres, superar os obstáculos e suportar a pressão de situações emergenciais”, disse o coronel BM Marcello Silva Costa, diretor executivo da EBRAV. As inscrições e os cursos oferecidos estão no site https://ebrav.com.br.