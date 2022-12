Professores da rede municipal de Duque de Caxias recebem prêmio - Divulgação

Publicado 06/12/2022 19:40

Duque de Caxias - Os professores da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias participaram do Prêmio Museu Light da Energia 2022. As docentes Aurora Ferreira, da E.M Profº Jair Alves de Freitas, Claudia de Souza Lino, da E.E Municipalizada Manoel Joaquim Salgueiro, Evelin Tavares, da E.M Sargento João Délio dos Santos, e Fabiana Esteves, da E.M Eulina Pinto de Barros, tiveram seus projetos reconhecidos, conquistando, assim, a premiação.



De acordo com o Museu, foi oferecido o curso de Formação de Educadores gratuitamente, a fim de que fosse realizada uma jornada inovadora, de experiências educativas e pedagógicas. Ainda segundo o site da instituição, todas essas práticas começam na escola, com o professor, e transbordam naturalmente para os alunos e familiares.

Para os organizadores do evento, é preciso motivar o educador a participar e compartilhar as observações com seus alunos, fomentando a aprendizagem na autonomia, estimulando a cooperação, por meio de experiências individuais e em grupo, além de flexibilidade para acompanhar os conteúdos e, consequentemente, realizar o projeto.



Para os organizadores do evento, é preciso motivar o educador a participar e compartilhar as observações com seus alunos, fomentando a aprendizagem na autonomia, estimulando a cooperação, por meio de experiências individuais e em grupo, além de flexibilidade para acompanhar os conteúdos e, consequentemente, realizar o projeto.

No evento, alunos das escolas do município tiveram a oportunidade de conhecer o espaço e as atividades desenvolvidas. Já a secretária de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, parabenizou o excelente trabalho desenvolvido pelas profissionais e ressaltou a importância das crianças e os adultos refletirem sobre a geração, distribuição e o uso da energia elétrica em seus lares.

“Estou muito feliz com as atividades inovadoras realizadas pelas professoras junto aos nossos alunos. O Prêmio Museu Light da Energia 2022 promove o reconhecimento do trabalho pedagógico em nossas escolas”, finalizou a gestora.