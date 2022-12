Dia Mundial do Diabetes em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/12/2022 19:47

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Duque recebeu o 10º Encontro de Diabetes Infantil do município de Duque de Caxias, reunindo pais e responsáveis de crianças e adolescentes, adultos e profissionais, que vivem com o diabetes. O evento é uma iniciativa da ADIDUC - Associação Diabéticos de Duque de Caxias, que tem como objetivo promover encontros para a troca de experiências e promoção da educação de diabetes na cidade.



Um dos fundadores da Associação Diabéticos de Duque de Caxias, o enfermeiro Antônio Pereira dos Santos, falou sobre a importância de conscientizar e educar crianças e adultos sobre autocuidado com a saúde.

“Entre os temas abordados nesses encontros está o de trabalhar o processo de educação em diabetes, que vai além do consultório. Através da associação e dos encontros, a gente busca fazer com que o paciente tenha acesso a conhecimento suficiente para promover o autocuidado, para com isso ter uma qualidade de vida melhor”, destaca o enfermeiro Antônio Pereira.



A maioria dos pacientes que participam da ADIDUC recebem acompanhamento na rede municipal de saúde. No caso das crianças, o acompanhamento é feito por equipes de profissionais especializados no Hospital Infantil Ismélia da Silveira (Centro).



Juliana Robim Costâncio é mãe da Alane, que descobriu o diabete quando tinha 03 anos. Hoje, com 10 anos, Alane participa da associação e dos encontros junto com sua mãe.

“Na mesma época em que recebi o diagnóstico da Alaine, fui apresentada ao Antônio e ao trabalho da ADIDUC. Junto com outras mães, abracei essa causa. Quando a gente descobre a doença, descobre também que são poucas as informações disponíveis. Por isso a importância da associação, onde as mães buscam apoio para enfrentar a doença”, informa Juliana.

As mães participantes da associação são um destaque a parte. Elas têm um papel essencial no apoio às outras mães que acabam de receber o diagnóstico de seus filhos. Além do apoio à saúde, elas também ajudam com doações e com palavras de conforto, para que possam enfrentar esse momento difícil.



Para participar do Grupo de Apoio (WhatsApp) ou saber mais informações sobre a ADIDUC - Associação Diabéticos de Duque de Caxias, os interessados devem entrar em contato através do número (21) 99584-7328.