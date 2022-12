Sistema de inteligência da Prefeitura de Duque de Caxias vai ajudar em monitoramento de rodovia - Divulgação

Publicado 06/12/2022 20:01

Duque de Caxias - Em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF), a Prefeitura de Duque de Caxias colocou à disposição da empresa EcoRodovias, concessionária que administra a Rodovia Santos Dummont (BR-116), todo o sistema de segurança, inteligência e monitoramento do município, com a estrutura do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense).

Durante a reunião, a estrutura do CICC-BF foi apresentada à concessionária e foram tratadas questões referentes à instalação de novas câmeras e à adequação das já existentes ao projeto de parceria. A expectativa é de que a empresa e a Prefeitura possam unir forças e equipamentos para ampliar a capacidade de monitoramento e, com isso, melhorar os índices de segurança pública na região do entorno do Arco Metropolitano e outras localidades próximas.

Participaram da reunião os secretários municipais João Carlos Grilo (Obras), João Brecha (Governo) e Leandro Guimarães (Urbanismo), representando a Prefeitura de Duque de Caxias, além do deputado estadual Rosenverg Reis, deputado federal Gutemberg Reis, o ex-prefeito Washington Reis, Luís Salvador (diretor-superintendente da Eco Rodovias) e demais técnicos da empresa.