Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Susana Naspolini - Divulgação

Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Susana NaspoliniDivulgação

Publicado 06/12/2022 20:08

Duque de Caxias - A Creche e Pré-Escola Municipal Jornalista Susana Naspolini foi inaugurada no bairro Campos Elíseos. A unidade recebeu o nome da profissional que se popularizou pela forma divertida como ajudava a resolver os problemas comunitários através de reportagens na televisão. A creche atenderá a 200 crianças, de 1 a 4 anos de idade, contará com berçário, fraldário, espaço para amamentação, solário, brinquedoteca, refeitório, horta própria e pátio coberto.

Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Susana Naspolini Divulgação



Encantada com a nova creche, a dona de casa Ana Souza, de 24 anos, contou que o espaço é muito bonito e que pretende colocar a filha, Livia Souza, de 2 anos, para estudar no local. Encantada com a nova creche, a dona de casa Ana Souza, de 24 anos, contou que o espaço é muito bonito e que pretende colocar a filha, Livia Souza, de 2 anos, para estudar no local.

“Estou maravilhada. Tudo aqui é muito bonito. É um sonho minha filha poder estudar nesta creche”, disse a moradora do bairro Campos Elíseos.

Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Susana Naspolini Divulgação



Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, Susana Naspolini deixou um legado muito importante.

“O equipamento público como este que estamos entregando para essa comunidade é a demonstração do respeito que nós temos pelas nossas crianças. O bairro merecia um espaço como esse, com tantas possibilidades. Ressalto também que é através da infância que é construído o alicerce para uma aprendizagem consolidada. Ter o nome da Susana Naspolini na nossa escola demonstra tudo aquilo que a gente espera da premissa educacional: leveza, alegria e compromisso”, contou a gestora.



Já a filha da jornalista, Júlia Naspolini, destacou que a mãe reivindicava direitos básicos para todos.

Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Susana Naspolini Divulgação

“Fico muito feliz e honrada em ver o nome da minha mãe na creche. O nome dela ficará eternizado e todos vão lembrar dela. Ela tinha uma alegria de viver e amava trabalhar. Nas matérias dela eram reivindicados direitos básicos e ela também dava voz aqueles que não tinham acesso. Finalizo agradecendo a todos pelo amor e o carinho”.



A mãe de Susana, Maria Dal Farra, contou que a primeira grande emoção foi na chegada.

“Quando eu vi o nome da minha filha na frente da creche deu uma mexida em mim. Um impacto. Não esperava que fosse uma creche desse porte, com estes equipamentos de ponta. Eu posso falar, como educadora, que insisto sempre com isso: que as impressões que mais marcam a vida de uma pessoa são aquelas que acontecem até os seis anos de idade. A pessoa lembra pro resto da vida. Estou emocionada”, declarou dona Maria Dal Farra.



De acordo com o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, o nome da jornalista, que defendia melhores condições de vida, representa esperança e empatia.

“Essa creche foi pensada com muito carinho. Com 1.300m², a unidade, com todos os insumos necessários, tem as condições ideais para oferecer o melhor à comunidade”, concluiu o prefeito.